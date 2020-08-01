Muğla'da orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ne yakın bir noktada saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda başladı. Dumanların yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.