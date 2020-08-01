Emniyet müdürü ve kızı dalışta buldukları cep telefonunu sahibine teslim etti



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan emniyet müdürü Kadir Erciyes ile kızı Sümeyye Erciyes (12), dalış yaptıkları sırada deniz dibinde cep telefonu buldu. Telefonu sudan çıkaran Kadir Erciyes ve kızı, sahibine teslim etti.

Aydın'ın Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes ile kızı Sümeyye Erciyes, tatil için Bodrum'a geldi. Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde denizde dalış yapan baba kız, deniz dibinde su geçirmez kap içinde cep telefonu buldu. 50 metre açıkta ve 6 metre derinlikte bulunan telefonunun, su geçirmez kapta olduğu için zarar görmediği ancak şarjı bittiği için kapandığı anlaşıldı. Telefon şarj edilerek çalıştırılıp, sahibi İhsan Derman'a sosyal medyadan ulaşıldı. Telefonun teslim edildiği İhsan Derman, Erciyes ailesine teşekkür etti.

'SOSYAL MEDYADAN ULAŞTIK'

Sümeyye Erciyes, "Amcanın ismini bulduk, sosyal medyadan araştırınca mesaj atıp, kendisine ulaştık. Amca bir süre sonra bize cevap verdi, telefonu kendisine ulaştırdık" dedi. Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, telefonu kızının fark ettiğini belirterek "Ben sudan çıkardım. 15 gün suda kalması ilginç. Sahibine teslim ettik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-08-01 13:26:37



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