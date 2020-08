Erdoğan: Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili başlatılan tartışmalar art niyetli

Kadir ÖZEN/MARMARİS (Muğla), DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma programı kapsamında 81 il teşkilatı temsilcilerine seslendi. Halkın bayramını kutlayan ve Ayasofya'nın açılışına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da arttırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Muğla´nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı konuk evinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin il teşkilatlarının temsilcilerine seslendi. Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Türkistan'a kadar dünyanın çeşitli yerlerinde zor durumda olan Müslümanları hatırlatarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı´nın dünyanın neresinde olursa olsun, tüm Müslümanların kurtuluşuna uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın oğlunun vefatı için başsağlığı da diledi.

Türkiye'nin huzurlu bir bayram geçirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da arttırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum. AK Parti teşkilatları olarak ülkemizin her köşesinde kısaca 'tamam' diyerek ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde bayramı yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramda daha güzel bir şekilde, ümmet olarak sıkıntıları çözmüş şekilde, insanlık olarak da barışı ve dayanışmayı tesis ederek kavuşacağız" dedi.

TEŞKİLAT ÜYELERİNE VAZİFELERİNİ ANLATTI

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana verdiği mücadeleden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride vesayete ve darbecilere, dışarıda adaletsiz küresel düzene karşı itirazlarımızı da kavgamızı da bu gayeyle yaptık. Şayet bugün Türkiye kendi vatandaşlarının gurur duyduğu, dünyadaki tüm mazlumlara, mağdurlara umudu olan bir güç haline dönüşmüşse bu sayededir. Attığımız her adımda, hareket ettiğimiz için kabul gördük, dua aldık, mesafe kat ettik. AK Parti'yi var eden de bugüne kadar ayakta tutan da bundan sonra yaşatacak olan da milletimize ve insanlığa mücadele sürdürecek olmasını göstermesidir" dedi.

Teşkilat üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşlerim davamızı ayakta tutma, sürekli ileri taşıma konusunda AK Parti'nin illerdeki en üst düzey temsilcileri olarak sizlere büyük sorumluluk düşüyor. AK Parti teşkilatlarının her kademedeki temsilcileri sıfatıyla sizleri şu bayram gününde bu halinizle görmek bana ayrı bir heyecan veriyor. Her bir arkadaşımın gece-gündüz uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletten üstün gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Dostlarımızı arttırıp düşmanlarımızı azaltacağız" diyerek neler yapmaları gerektiğini anlattı.

'BİZ HEPSİNDE MİLLETİMİZİN SAFINDA YER ALDIK'

AK Parti'nin girilen her seçimde kazandığı başarıları hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bizim sadece konuşan değil, söylediğini yapan bir parti olduğunu bildiği için hep yanımızda duruyor. Son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurduğumuz, ayrıca ilave destekler aldığımız 'Cumhur İttifakı'nın başarısının gerisinde de aynı anlayış vardı. Milletimize bu güveni vermeyen partiler ise 18 yıldır ne yaparlarsa yapsınlar, belirli seviyelerin üzerine çıkamadılar, çıkamıyorlar. Ülkemizin ve halkımızın geleceğiyle ilgili kritik tartışmalara bakın. Biz hepsinde milletimizin safında yer aldık. Karşımızdakiler ise bize olan husumetleri nedeniyle sürekli bir yerden bir yere savrulup durdular. Niye biliyor musunuz, çünkü nirengi noktaları yok. Öyle olduğu için de dün söylediklerinin bugün tersini ifade etmekte hiçbir bahis görmüyorlar" dedi.

Teşkilat üyelerine çalışmaları sürdüreceklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parti çalışmalarını asla ihmal etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Parti bayrağını daha yukarıya dikmek için gecegündüz çalışmayı sürdüreceğiz. İnşallah salgın sürecinin el verdiği ölçüde ilçe kongrelerimize en kısa sürede başlamayı, ardından ilçe kongrelerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Büyük kongremizi ise yeni bir şahlanış, direniş haline dönüştürmek istiyoruz. Tüm bu hususlarda en büyük güven ve destek kaynağımız siz teşkilat mensuplarımız. Bugüne kadar girdiğim her mücadelemizde yanında yer alan sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hep ne dedik. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Bu anlayışıyla yarınlara yürüyeceğiz. Ve bu duygularla sizlerin ve sizlerin şahsında il, ilce ve beldelerimizdeki vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Kadir ÖZEN

2020-08-01 15:38:37



