Bayram coşkusunu ünlü sanatçılarla kutladılar

Bodrum’da Kurban Bayramı ünlü isimlerin verdiği konserlerle renklendi. Birbirinden ünlü isimler bayram tatili için Bodrum’a gelen tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum’a bayram tatili için akın eden tatilciler gündüz sahilde, gece ise ünlü isimlerin çıktığı sahnelerde bayram coşkusunu yaşadılar. Kurban Bayramı'nın birinci gününde ünlü besteci Coşkun Sabah, Bodrum Azka Otel’de sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Coşkun Sabah, “Biz her zaman halkla iç içeyiz. 1981 yılında da Coşkun Sabah vardı, 2020 yine Coşkun Sabah var. Allah’a çok şükür şarkılarımız yaşadıkça biz de yaşıyoruz. 'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkıları yaşadıkça biz olacağız ki bu şarkılar her daim yaşıyor. Dillerde olduğu müddetçe biz de varız” dedi.

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya ise, Kurban Bayramı’nın birinci gününde aldığı sahnede muhteşem bir performansa imza attı. Ünlü sanatçı “Kara Gözlüm” şarkısıyla dinleyicilerini selamladı. Serkan Kaya, izleyicilerine “Yakın zamanda aşık olan var mı?“ sorusunu yöneltirken gelen olumlu yanıtlar üzerine "Yüreği aşka yananlara gelsin. Bayramınız mübarek olsun. Bayramın birinci gününü beraber bitireceğiz. Ne kadar damar şarkı varsa, ne kadar özlediğimiz şarkılar varsa söyleyeceğiz" sözlerinin ardından “Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?” şarkısını seslendirdi. Kendisini dinlemeye gelenler arasında Sevim Emre ve Orhan Gencebay'ın da olduğu Serkan Kaya, "Büyük üstat Orhan Gencebay’ın karşısında şarkı söylemek benim için büyük onur" diyerek Gencebay’ı selamladı.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra DJ’liğe merak saran Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, bayramın birinci günü Bodrum’da bir kulüpte sahne aldı. Performansına yabancı şarkılarla başlayan Nouma, ara ara kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle sohbet ederek şakalar yaptı. Sahneden hayranlarına seslenen Pascal Nouma, "Çok alkol içmeyin, hatta alkolü tamamen bırakın çay için" diyerek hayranlarına tavsiyede bulundu.

Kısa bir zamanda buğulu sesi ile kendinden söz ettiren Derya Bedavacı ise bir restoranda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına turuncu renkte bir elbise ile çıkan Bedavacı, zarafetiyle hayranlarını büyüledi. Kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin bayramını kutlamayı unutmayan güzel şarkıcı, repertuvarında ağırlıkla arabesk parçalara yer verdi. İbrahim Tatlıses’in "Ağlama" şarkısını okuduğu sırada duygulu anlar yaşayan Derya Bedavacı, "İbrahim ağabeyi de çok seviyorum çok özledim kendisini. İnşallah bir an önce sahnelere geri döner" diyerek imparatora olan sevgisini dile getirdi.

Oyunculuğun yanı sıra sahne performansıyla sevenleri tarafından beğenilen Gonca Vuslateri, önceki akşam ilk defa Bodrum’da sahne aldı. Bayramın birinci günü de Bodrum’daki bir restoranda sahneye çıkan Vuslateri, "Öncelik herkesin bayramını kutlarım. Hep birlikte nice bayramlara bu akşam beni ilk Bodrum sahnede yalnız bırakmadığınız için ayrıca çok teşekkür ederim" diyerek sevenlerinin bayramını kutlamayı unutmadı.

