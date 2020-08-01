Bodrum sahilleri bayramda cıvıl cıvıl

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Kurban Bayramı tatillerini Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçiren tatilciler sahillere akın etti. Sahilleri dolduran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilip tatillerini Bodrum’da geçiren vatandaşalar bayramın birinci gününden itibaren sahillere akın etti. İlçedeki tüm koylar vatandaşlarla doldu taştı. Trafik yoğunluğu biterken yerini sahil yoğunluğu aldı. Bazı vatandaşlar mavi tura çıkmayı tercih ederken bazıları ise Bodrum sahillerinde denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

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