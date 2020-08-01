Turizm cenneti alevlere teslim oldu Alevler 3 mahalleyi sardı, 1 itfaiye eri dumandan zehirlendi

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesi alevlere teslim oldu. 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlenirken,
yangın hızla ilerlemeye devam ediyor.
Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Bayraktepe'de yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler 3 mahalleye sıçradı. Akyarlar ve Bağla tepelerini de alevler sardı. Yangının çıkardığı dumanlar Bodrum’un birçok bölgesinden görüldü. Sahillerde Kurban Bayramı tatili yapanlar da alevleri meraklı bakışlarla izledi. Yakalık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.