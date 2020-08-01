Turizm cenneti alevlere teslim oldu Alevler 3 mahalleyi sardı, 1 itfaiye eri dumandan zehirlendi

Sudan'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesi alevlere teslim oldu. 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlenirken,

yangın hızla ilerlemeye devam ediyor.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Bayraktepe'de yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler 3 mahalleye sıçradı. Akyarlar ve Bağla tepelerini de alevler sardı. Yangının çıkardığı dumanlar Bodrum’un birçok bölgesinden görüldü. Sahillerde Kurban Bayramı tatili yapanlar da alevleri meraklı bakışlarla izledi. Yakalık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.