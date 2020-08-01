Park halindeki otomobil alev aldı

Sudan'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yatağan ilçesinde Ömer Gögen, 48 AEB 796 plakalı otomobilini aşırı sıcaklar nedeniyle Konak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kırtasiyenin önündeki tente çadırın altına park etti. Elektrik aksamı yaşandığı tahmin edilen otomobil, bir anda alev aldı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Burak Alper KUŞ

2020-08-01 18:23:54



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