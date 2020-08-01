Bodrum'da yerleşim yerleri yakınındaki makilik alanda yangın (2)

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KONTROL ALTINDA

Bodrum'daki makilik ve otluk alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık alan zarar gördüğü bildirildi.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-08-01 20:08:03



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