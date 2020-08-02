Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor



Cavit AKGÜN-Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde başlayarak Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çine'nin kırsal Akçaova Mahallesi'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda dün saat 12.26'da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler 10 dakika içinde yangını söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozerle müdahale edildi. Rüzgar ve arazinin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler, Gökbel Dağı'nı aşıp Yatağan ilçesinin Hisarardı Mahallesi'ne sıçradı. Gün boyu yapılan müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler çalışmaya ara vermek zorunda kaldı. Gece boyunca sadece arazözlerle alevlere müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte 8 helikopter ve 2 söndürme uçağı bölgeye sevk edilerek, söndürme çalışmalarına havadan yeniden başlandı. Karadan da 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi, 250 yangın söndürme işçisiyle müdahale sürüyor. Yangının Hisarardı Mahallesi'ndeki konutlara sıçramaması için ise orman ekiplerinin önlem aldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN Burak Alper KUŞ

2020-08-02 11:34:13



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