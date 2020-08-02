Hüsnü Şenlendirici ile Bayram şenlendi

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Kurban Bayramının 2’inci günü Yalıkavak’da bir mekanda sahne alan Hüsnü Şenlendirici yaptığı müzikle kulakların pasını sildi.

Ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici klarnet şovu ile Kurban Bayramının 2’inci günü tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan Şenlendirici yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Klarnet şovu ile büyük beğeni toplayan Şenlendirici hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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