Süperstar Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan, bitmeyen enerjisi ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan Kurban Bayramı programı kapsamında Bodrum’da sahne aldı. Açık havada gerçekleşen performansı, mekanı dolduran beş yüz kişi izledi.

Ajda Pekkan, Kurban Bayramı'nın 2’nci gününde Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir otelde sahne aldı. Söylediği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşatan Ajda Pekkan, danslarıyla da büyük beğeni topladı. Sahneye özel tasarım kıyafet ile çıkan Süperstar Ajda Pekkan, dansçılarıyla birlikte adeta şov yaptı. “Yakar Geçerim”, “Arada Sırada”, “Resim”, “Yan”, “Aynen Öyle”, “Vitrin” ve “Flu Gibi” gibi pek çok hit şarkısını seslendiren Süperstar, söylediği Türk Sanat Müziği eserleri ile de kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Popun kraliçesi, repertuarında sürpriz şarkılara da yer verirken, muhteşem şovuyla bayramda unutulmaz bir gece yaşattı.

Süperstar Ajda Pekkan, "Batsın Bu Dünya" şarkısını yorumlarken kendisini dinlemeye gelen Orhan Gencebay'a da sevgilerini iletti. Süperstar muhteşem sesi, bitmeyen enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla üç saat sahnede kaldı. Ajda Pekkan "Aman Petrol" şarkısıyla performansını noktaladı.

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