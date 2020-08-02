Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)

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ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayarak, Muğla'nın Yatağan ilçesine de sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangını, bugün öğle saatlerinde söndürüldü. 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 kişilik personelle karadan müdahale edilerek, kontrol atına alınan yangında 20 hektarlık kızılçam alanın zarar gördüğü bildirildi.Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Burak Alper KUŞ

2020-08-02 15:58:45



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