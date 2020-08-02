Bayram tatiliyle birlikte korona virüs denetimleri sıkılaştırıldı Zabıtadan Korona virüs mesaisi

Bodrum’da zabıta ekipleri, korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri denetlemeye devam ediyor. Ekipler, bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun arttığı bölgelerde ise denetimlerini sıklaştırdı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren otel, restoran, kafe gibi işletmelerde denetim yaparak, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Zabıta ekipleri ayrıca park, sokak ve caddelerde maske takmayan vatandaşları uyararak maske takmanın önemini anlatıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, korona virüs tedbirlerinde eksiklik gördükleri işletmeye ilk seferinde ikaz tutanağı düzenliyor. 3 Gün sonra yapılan kontrollerde eksikliğin giderilmediği tespit edilirse bu sefer cezai işlem uygulanıyor.

Ekipler, Bodrum genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.