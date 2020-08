Datça'da hem oteller hem de plajlar doldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü hem oteller hem de plajlar doldu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, ilçedeki otellerde bu sezon ilk kez doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken, tatilin üçüncü günü, plajlar da doldu. İlçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda, her yaştan tatilci, denizin ve güneşin tadını çıkardı. 10 bin yatak kapasiteli ilçede, tatilcilerin büyük bir bölümü, bayramın dördüncü günü dönüş yapacaklarını belirtirken, gelecek yıl koronavirüssüz bir tatil dileğinde bulundu.

`ÜLKEMİZİN HER YERİ GÜZEL ANCAK DATÇA BİR BAŞKA GÜZEL´

İzmir'den Datça'ya tatil için ikinci kez geldiğini söyleyen 42 yaşındaki Emel Tezel, "Tatilden çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim. Bayramın dördüncü günü tatilimiz sona eriyor. Yarın tatile veda edeceğiz" dedi.

Datça'da tatilini geçiren 54 yaşındaki Aynur Demirkan ise, tatillerinin yarın sona ereceğini belirterek, "20 yıldır tatillerimizi, Datça'da yapıyoruz. Ülkemizin her yeri güzel ancak Datça bir başka güzel" dedi. Demirkan'ın eşi Yusuf Demirkan (57), "Datça aşığıyım. Datça'nın havası, denizi çok güzel. Gelecekte, Datça'ya yerleşmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Datça'ya tatil için İzmir'den gelen 10 yaşındaki Ada Ataç da ikizi Yusuf ile birlikte Datça'yı çok sevdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-08-02



