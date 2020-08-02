Bayramın üçüncü günü de yollarda yoğunluk devam etti

Yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı Marmaris’te geçiren yerli turistler yavaş yavaş dönüş yoluna geçse de ilçeye gelişler hala yoğunlukta. Tatilciler dönüş esnasında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova kavşağında ve Marmaris’te dönüş yolunu son güne bırakmak istemeyenler bayramın üçüncü günü yola çıktı. Özellikle Gökova kavşağında bölge trafik ekipleri geçişleri kontrol altında tutmak için yoğu mesai harcadılar.

Marmaris şehir merkezinde ise gidenler olduğu kadar gelenlerin de olduğu gözlendi. İlçe Emniyet ve Jandarma verilerine göre, 4 günlük bayram tatili için özel araçlarıyla Marmaris ile turistik kırsal 7 mahalleye gelen 40 bin araçtan yaklaşık 5 binin sabah saatlerinden itibaren ayrıldığı fakat aynı rakama yakın da geliş olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.