Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı

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ULA, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Turistik mahalleye giriş ve çıkışlar tıkanırken, sahiller tıklım tıklım doldu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'den günübirlik tatil için araçları ile Akyaka'ya gelenler, karada ve denizde kalabalık oluşturdu. Sahilde yüzecek yer bulamayanlar ise Kadın Azmağı'nı tıka basa doldurdu. Dünyaca ünlü Akyaka Halk Plajı'nda tatilcilerin sosyal mesafe kurallarını hiçe güneşlenmesi dikkat çekti.

Tatilcilerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başlarken, Sakar Geçidi ile Ula Kızılağaç yolunda uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula ULA, (Muğla) DHA

2020-08-02 21:27:40



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