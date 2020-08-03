Şahin’den sahte ‘Çin’ propolisi uyarısı Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, piyasada çok sayıda sahte Çin propolisi bulunduğunu belirterek bu ürünlere karşı vatandaşları uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahin’den sahte ‘Çin’ propolisi uyarısı Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, piyasada çok sayıda sahte Çin propolisi bulunduğunu belirterek bu ürünlere karşı vatandaşları uyardı

İHA

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, her propolisin aynı olmadığını, insan vücuduna faydalı olabilmesi için mutlaka saf Anadolu propolisinin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Şahin’den sahte ‘Çin’ propolisi uyarısı Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, piyasada çok sayıda sahte Çin propolisi bulunduğunu belirterek bu ürünlere karşı vatandaşları uyardı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, her propolisin aynı olmadığını, insan vücuduna faydalı olabilmesi için mutlaka saf Anadolu propolisinin tüketilmesi gerektiğini belirtti.
“Sahte propolis sağlık açısından beklentileri karşılamaz”
Piyasada çok sayıda sahte Çin propolisinin bulunduğunu belirten Şahin, “Propolis, arıların bitkilerin çiçek, yaprak, sap ve reçinelerinden topladığı terpenoid, fenolik ve flavonoid yapılı bileşiklerden oluşan tamamen doğal bir arı ürünüdür. Antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilerinin yanı sıra immün sistemini güçlendirici etkisi propolisin en karakteristik tıbbi özelliğidir. Ancak kovandan elde edildiği ham hali ile insan tüketimine uygun değildir ve sindirilemez. Bu nedenle propolisin insan sağlığına yararlarından bahsedebilmek için mutlaka doğru bir şekilde özütlenmesi, biyoaktif maddelerin ham propolisten özüte alınması gerekir. Bu teknik bir işlem olup, uzman gıda ve kimya mühendislerinin kontrolünde yapılmalıdır. Propolis, yüksek oranda fenolik ve flavonoidler içeren reçinimsi bir maddedir ve kovanda arılar petek gözlerini propolis ile kaplayarak kovanlarını steril hale getirir. Propolisin içeriğindeki bileşikler, mum ve diğer maddelerin polariteleri dikkate alındığında propolisin biyoaktif maddelerinin tamamının sadece yağ veya sadece su gibi bir çözgene geçmesi kimyasal olarak beklenemez. Özütleme işlemi sırasında su ile birlikte mutlaka etanol, glikol, gliserol gibi işlem yardımcıları kullanılmalıdır. Aksi taktirde propolisteki faydalı bileşenler (fenolik, flavonoidler) özüte geçmez ve sağlık açısından beklentileri karşılayamaz” dedi.
Sahte ürünlere dikkat
TAB Başkanı Şahin, son günlerde etanol, glikol, gliserol gibi maddeleri içermediği ve sadece su veya zeytinyağı vb. bitkisel yağlar ile özütlenerek elde edildiği iddiası ile ‘su bazlı, yağ bazlı’ gibi isimlerle bir takım sahte ürünlerin piyasada yer aldığını gördüklerini söyledi.
Şahin, 20172019 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde yapılan bir araştırmayı aktarırken, “19 farklı ülkeden toplanan, 50’si Türkiye’den olmak üzere, 130 adet propolisli ürünün, etken madde miktarı ve etiketinde belirtilen miktarda propolis içerip içermediği araştırıldı. Bu bilimsel çalışmalarda, sadece su veya yağ ile özütlendiği iddiası ile satılan ürünlerin, etiketinde belirtilen miktarda propolis içermediği, propolise ait etken maddelerin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca ürünlerin birçoğunun da koruyucu ve katkı maddesi içerdiği halde, etiketinde beyan edilmediği görüldü. 130 ürünün yüzde 91’inin, sahte Çin propolisi (silikon dioksit, maltodekstrin, ağaçların yaprak, sap ve tomurcukları ve boyar madde katılarak üretilmiş toz ürün) içerdiğini ancak bu durumun etiketlerinde belirtilmediği tespit edildi. Etiketinde beyan edilen miktarda propolis içeren ürünlerin ise, sadece özütleme aşamasında su ile birlikte etanol, glikol, gliserol gibi maddelerin kullanıldığı ürünler olduğu görüldü. Dolayısıyla su veya yağ bazlı iddiası ile satılan ürünlerde, tüketicinin yanıltıldığını, bu ürünlerin hiç propolis içermediği ya da eser miktarda propolis içerdiği halde, etiketlerinin yüksek miktarda propolis içeriyormuş gibi tüketiciyi yanıltmaya yönelik olduğu görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma; yerli propolisimizin değerini ve üretim açısından önemini ayrıca bizlere göstermiş oldu” dedi.
“Yerli propolis tercih edilmeli”
Şahin, tüketicilerin propolis alırken dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile izlenebilir şartlarda üretilmiş ham propolisten, gıda ya da kimya mühendisleri gibi uzmanların kontrolünde, GMP sertifikalı işletmelerde özütlenmiş olan sertifikalı yerli Anadolu propolisinden üretilen ürünler tercih edilmelidir” diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ziynet Sali’den deniz keyfi
YEREL HABERLER Ziynet Sali’den deniz keyfi
Ünlü oyuncu bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor
Ayta Sözeri’den muhteşem konser
YEREL HABERLER Ayta Sözeri’den muhteşem konser
İrem Derici denizden çıkmak bilmedi
YEREL HABERLER İrem Derici denizden çıkmak bilmedi
Fethiye’de otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobil takla attı: 2 yaralı
Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı 
YEREL HABERLER Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı 
Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı
Bayramın üçüncü günü de yollarda yoğunluk devam etti
YEREL HABERLER Bayramın üçüncü günü de yollarda yoğunluk devam etti
Aydın'da başlayarak Muğla'ya ulaşan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Aydın'da başlayarak Muğla'ya ulaşan orman yangını ...
Datça'da hem oteller hem de plajlar doldu
YEREL HABERLER Datça'da hem oteller hem de plajlar doldu
Denizde yüzecek yer kalmayınca Azmak'ta yüzdüler Muğla’nın 'Sakin Kent' unvanlı turistik Akyaka Mahallesi'nde aşırı yoğunluk sonrası jandarma girişleri bir süreliğine kapatırken, denizde yer bulamayan vatandaşlar Azmak’ta yüzmeye başladı
YEREL HABERLER Denizde yüzecek yer kalmayınca Azmak'ta ...
Bayram tatiliyle birlikte korona virüs denetimleri sıkılaştırıldı Zabıtadan Korona virüs mesaisi
YEREL HABERLER Bayram tatiliyle birlikte korona virüs denetimleri ...
Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)
YEREL HABERLER Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale ...
Kaymakam Fırat şehit ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Fırat şehit ailelerine bayram ziyareti
Süperstar Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan, bitmeyen enerjisi ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Süperstar Ajda Pekkan üç saat sahnede kaldı Bodrum’da ...
Çıplak ayakla sahneye çıktı
YEREL HABERLER Çıplak ayakla sahneye çıktı
Hüsnü Şenlendirici ile Bayram şenlendi
YEREL HABERLER Hüsnü Şenlendirici ile Bayram şenlendi
Safiye - Faik ikilisi tatilcileri gülme krizine soktu Sahneye Arap kıyafetiyle çıkan Faik Öztür “Safiye’yi almaya geldim” dedi
YEREL HABERLER Safiye - Faik ikilisi tatilcileri gülme krizine ...
Serdar Ortaç bayram konserine 25 yılın özetini sığdırdı
YEREL HABERLER Serdar Ortaç bayram konserine 25 yılın özetini ...
Cenk Eren hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Cenk Eren hayranlarını coşturdu
Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu
YEREL HABERLER Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam ...
Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale ...
23 saattir yanıyor Aydın sınırlarında başlayan ve Muğla’ya sıçrayan orman yangınına ikinci günde 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale ediliyor.
YEREL HABERLER 23 saattir yanıyor Aydın sınırlarında başlayan ve ...
Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X