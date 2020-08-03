İrem Derici denizden çıkmak bilmedi

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Bodrum’da tatil yapan ünlüler kervanına katılan ünlü şarkıcı İrem Derici mavi suların doyasıya çıkardı.

Kurban bayramı tatilini Bodrum’da değerlendiren İrem Derici önceki gün Yalıkavak’ta bir beach görüntülendi. İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kaldı. Denizin tadını doyasıya çıkaran İrem Derici’ye menajerinin de eşlik ettiği görüldü.

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