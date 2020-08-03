Ünlü oyuncu bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor

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Oyuncu Okan Çabalar, Kurban bayramı tatilini Ege'nin incisi Bodrum’da geçiriyor.

Oyuncu Okan Çabalar, Kurban Bayramı tatilini Bodrum'un en güzel ve sakin koylarından biri olan Bitez’de geçiriyor. Ege’nin serin sularına kendini bırakan Çabalar, güneşin, kumun ve bayramın tadını doyasıya çıkardı. Arkadaşıyla gün boyu denizi de keyif yapan Çabalar herkesin bayramını kutlayarak “Bir an önce korona virüsten kurtuluruz inşallah" dedi.

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