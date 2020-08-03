Otomobilden uyuşturucu çıktı, sürücü tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, arama yaptı. Yapılan aramada 75 gram kokain ele geçirilirken, araç sürücüsü E.K. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekipler tarafından arama yapılan bir başka araçta ise; bir miktar eroin, metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan S.D. ve E.G. isimli şahıslar adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Temmuz ayında 18 şahıs hakkında işlem yapıldı

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalarda farklı miktarlarda, Metamfetamin, Esrar, Sentetik Kannabinoid, Eroin, Skunk ve Sentetik Hap uyuşturucu maddeleri ele geçirilmiş, toplam 18 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirilmişti. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



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