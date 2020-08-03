Datça açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Güney Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlerle mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Aktur Tatil Sitesi Kurucabük açıklarında sabah saatlerinde lastik botun içinde, kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Marmaris'ten hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 82' isimli Sahil Güvenlik botu ile bölgede inceleme yapan ekipler, saat 07.30 sıralarında, 6 metrelik lastik botun içinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na gitmek üzere hareket halindeyken durdurulan botun içindeki Güney Afrika uyruklu 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerden 22'sinin erkek, 10'unun kadın, 5'inin ise çocuk olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, kimlik tespit çalışmalarının ardından işlemleri yapılmak üzere Datça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Kaçak göçmenlerin daha sonra Muğla Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-08-03 14:03:27



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