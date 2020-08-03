Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir'de adım atacak yer kalmadı

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ULA(Muğla), DHAMUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi, bayram tatilinde tıklım tıklım doldu. Turistik mahalleye giriş-çıkışlarda araç yoğunluğu yaşanırken, sahillerde adım atacak yer kalmadı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' unvanı verilen Akyaka Mahallesi'nde, Kurban Bayramı nedeniyle tatil yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'den günübirlik gelenlerin doldurduğu Akyaka'da adeta adım atacak yer kalmadı. Sahilde yüzecek yer bulamayanlar Kadın Azmağı'na akın etti.

Dünyaca ünlü Akyaka Halk Plajı'nda, tatilcilerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Tatilcilerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başlarken, Sakar Geçidi ile Ula Kızılağaç yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula ULA, (Muğla) DHA

2020-08-03 14:53:09



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