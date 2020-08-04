Murat Övüç eylemci kadınlar tarafından kovuldu Murat Övüç kadınların eylemini birbirine kattı Kadınların eylemine katılan Murat Övüç, kadınlara hakaret edip gitti

Bodrum’da kadınların eylemine gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce yaptığı açıklamalar sebebiyle kadınlar tarafından eylem alanından kovuldu. Övüç ise kendisini alanda istemeyen kadınlara “O, 2 yıl önceydi. Cahil” diyerek alandan uzaklaştı.

Bodrum’da bir gurup kadın, kadın hakları ile ilgili eğlen yaptı. Bodrum Kadın Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, oturma eylemi yaptı. Bodrum Belediye meydanında toplanan kadınların yanına sosyal medya fenomeni Murat Övünç'de geldi. Kadınlar, Övüç'ü eylem alanında istemediklerini söyledi.



Murat Övüç alanda istenmedi

Eylem esnasında meydandan lüks bir araçla geçen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eylemi görüp alana gelmek istedi. Eylemciler ise Murat Övüç’ün daha önce kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Övüç’ü alanda istemedi.



Murat Övüç kadınlara “cahil” dedi

Eylemcilerden Cihan Aydın Bozkurt isimli bir kadınla tartışan Övüç, eylemcilere tepki gösterip alandan ayrıldı. Övüç, “Yanılıyorsunuz. 2 yıl önceydi o. 2 yıl. Cahil. 2 yıl önceki konuşmamı yeni yayınlanmış gibi anlattılar burada. Böyle cahil insanlar bunlara inanıyor işte” diye bağırdıktan sonra aracın ön yolcu koltuğuna bindi. Araç sonra hızla meydandan uzaklaştı.

Oturma eylemi sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cihan Aydın Bozkurt, şunları dile getirdi: “Murat Övüç, bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz. Kadınlar şiddete uğrarken onun söylediği her şeyi biliyorum. Bunu 2 yıl önce söyledim diyerek aklayamaz. Bunun hiçbir şekilde pişmanlığı olmaz. Öncelikle tutumunun değişmesi gerekiyor, buraya katılarak olmuyor. Kendisini aklamaya geldi.”



Yeşim Salkım'a küfür etti

Öte yandan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.

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