Yatağan’da semt pazarları kapatıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde artış gösteren Covid19 vakaları sonrası Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarları İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici olarak kapatıldı.



Yatağan Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizde son günlerde artış gösteren Covid19 vakaları dikkate alınarak Çarşamba pazarı ve Cumartesi semt pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmış olup, sebze ve meyve satışı pazar esnafı tarafından mahallelerde araçlarla seyyar olarak tedbirler kapsamında yapılabilecektir. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uymaları ve evlerinden dışarıya maskesiz çıkmamaları toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı ile İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karalarında belirlenen kurallara uymaları, uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı duyurulur” denildi.

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