Muğla’nın günlük çöpü 7 kat arttı Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla il genelinde günlük bertaraf edilen atık miktarı 260 ton iken 4 günlük bayram tatili süresince günlük Bin 750 ton atık bertaraf edildi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla 4 günlük bayram tatili süresince milyonlarca yerli turistti ağırladı. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula’nın Akyaka mahallesinde nüfus oranı arttı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla il genelinde günlük bertaraf edilen atık miktarı 260 ton iken 4 günlük bayram tatili süresince günlük Bin 750 ton atık bertaraf edildi.

Çöpleri toplama sorumluluğu ilçe belediyelerinde

Muğla il genelinde çöplerin toplanması ve depolama alanına taşınması işlemi kanunlarla ilçe belediyelerine verilmiş durumda. İlçe belediyelerinin topladığı evsel atıklar, ilçe belediyeleri tarafından katı atık transfer istasyonlarına veya katı atık düzenli depolama sahalarına getiriliyor.

“Yeşili ve Maviyi gelecek nesillere bırakacağız”

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “İlçe belediyelerinin toplayarak taşımış olduğu katı atıklar Muğla Büyükşehir Belediyesine ait katı atık düzenleme tesislerinde bertarafı sağlanarak ekonomiye kazandırılmakta. Ortaya çıkan metan gazından kurulu olan 5 adet biyokütle tesisinden elektrik üretilirken, çıkan gazların salınımını engelleyerek iklim değişikliği engelleme çalışmalarımız ile Muğla’mızın yeşilini, mavisini koruyoruz. Yeşili ve maviyi gelecek nesillere bırakmak için bu konuda ki çalışmalarımız devam ediliyor” denildi.

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