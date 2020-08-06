Dün otomobil aldı, gece arkadaşının aracıyla kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki reklam panosu direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Konacık Mahallesi Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Ortakent Mahallesi yönüne giden Berkant Gürleyen'in (25) kullandığı 67 AB 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önündeki reklam panosu direğine çarptı. Alev alan otomobildeki Berat Aydın (26) yaşamını yitirirken, koltuğunda sıkışan sürücü Berkant Gürleyen ile araçta bulunan Alper Bahadır, Metin Kukul, Sefa Çakal ağır yaralandı. Çevredekiler, yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan otomobildeki 4 kişiyi dışarı çıkardı. Sürücü Gürleyen ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Berkant Gürleyen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli'deki galeriden dün ikinci el otomobil aldığı öğrenilen Berkant Gürleyen'in kaza yaptığı otomobilin ise arkadaşına ait olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-08-06 11:48:51



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