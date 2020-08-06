Maskeler çantadan, cepten çıktı

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın , 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında, plajlarda ve işyerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Plajlarda, şezlonglar arası sosyal mesafe kurallarına uygun bulunurken, plajların dışında maskesiz dolaşanlar ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Kimi, polisi karşısında görünce çantasında maske aradı, kimi cebinden maskesini çıkarıp taktı. Polis, maskesiz dolaşanları ikaz etmekle yetinirken; maskeleri, 'polisi görünce değil her zaman' takmaları konusunda uyardı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği açıklandı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-08-06 20:51:10



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