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9 sığınmacı kurtarıldı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen 9 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

9 sığınmacı kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen 9 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botun motoru sökülen ve içinde 9 kişinin bulunduğu sığınmacı grubunun sürüklendiği bili sonrası Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Lastik bot içinde bulunan 9 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

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