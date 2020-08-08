Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla-Aydın karayolu Akgedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Dürdane Bozkurt Yönter yönetimindeki 48 ABU 464 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Erol Çağlayan'ın kullandığı 06 KSF 56 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller şarampole devrildi.

Kazada sürücüler ile yolcular Nagihan Yönter ve Tuana Yönter yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Burak Alper KUŞ

2020-08-08 22:36:11



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