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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DHA

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı


Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla-Aydın karayolu Akgedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Dürdane Bozkurt Yönter yönetimindeki 48 ABU 464 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Erol Çağlayan'ın kullandığı 06 KSF 56 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller şarampole devrildi.
Kazada sürücüler ile yolcular Nagihan Yönter ve Tuana Yönter yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Burak Alper KUŞ
2020-08-08 22:36:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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