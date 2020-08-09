Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (3)



7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla´nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın saat 14.30´da zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arasöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 8 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 50´ye yakın arazöz ve 200´e yakın orman işçisi alevlerle mücadele etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da zeytin ağaçlarını kurtarmak için ekiplere yardımcı oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını 7 saat sonra kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 50 hektarlık zeytinlik ve ormanlık alan yanarak zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Ramazan ÇETİNSelçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Ramazan ÇETİNSelçuk AKBAŞ

2020-08-08 23:05:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.