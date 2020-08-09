Uyuşturucu taciri genç kız tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 25 yaşındaki bir kadın, çantasında çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı. Turist görünümlü genç kadın, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; teknik takibe takılan 25 yaşındaki B.D. isimli genç kadını takibe alan polis ekipleri, kadının İzmir’den Marmaris’e çok miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını öğrendi. Polis, kadını adım adım izlemeye başladı. Marmaris’te çeşitli eğlence mekanlarında garsonluk yapan B.D. aldığı yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile İzmir’den otogara bindi. Her adımı takip edilen B.D.’yi yolculuğunun sonuna kadar izleyen yolcu görünümlü polis, otobüs Marmaris otogarına geldiğinde görevi diğer arkadaşlarına devretti. Polisler tarafından otogarda karşılanarak kimseyi zehirleyemeden gözaltına alınan 25 yaşındaki B.D. isimli kadın çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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