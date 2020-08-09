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Kına gecesi dönüşü kazada öldü

DHA

Kına gecesi dönüşü kazada öldü


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Mustafa Daban (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 04.15 sıralarında, DatçaMarmaris yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.  Datça'nın kırsal Emecik Mahallesi'ndeki yakınının kına gecesine katılan Mustafa Daban, etkinliğin ardından evine dönmek için yola çıktı. Mustafa Daban yönetimindeki 48 AAY 467 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Daban, motosikletten düşerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü Daban, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Daban, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2020-08-09 18:08:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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