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Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana yayıldı

DHA

Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana yayıldı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan arı kovanı yüklü kamyonetin 20 metrelik şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Eren hafif yaralandı. Kovanlarda bulunan yaklaşık 3,5 milyon arı ise ormanlık alana yayılırken, müdahale eden Marmaris İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, arı sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasındaki ormanlık yolda meydana geldi. Ahmet Eren yönetimindeki 100 arı kovanı yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan sürücü Eren 112 Acil Servis'i arayarak yardım isterken, çarpmanın şiddetiyle kovanlardan çıkan yaklaşık 3,5 milyon arı ise ormana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sürücü Eren sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise koruyucu kıyafetler giyerek yangın çıkma ihtimaline karşı araca ve çevresine su tuttu. Olay yerine gelerek incelemede bulunan  Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya'yı koruyucu kıyafetlerle müdahale ettiği sırada çok sayıda arı soktu. Fenalaşarak bayılan Kaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 
20 metrelik şarampolden çekici ile çıkartılan kamyonet otoparka götürülürken, uzman ekipler ise kovanları 50 metre mesafedeki ormanlık alana yerleştirildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-08-09 21:21:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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