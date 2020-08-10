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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelsiz plajlar ile engeller kalkıyor

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında hayata geçirdiği 'Engelsiz Plajlar' projesiyle sahillere kurduğu rampalar ve engelli şezlongları ile engelli vatandaşların engelsiz olarak denize girmesini sağlıyor.

Engelsiz plajlar ile engeller kalkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında hayata geçirdiği 'Engelsiz Plajlar' projesiyle sahillere kurduğu rampalar ve engelli şezlongları ile engelli vatandaşların engelsiz olarak denize girmesini sağlıyor.

Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireyler için bugüne kadar 15 Engelsiz Plaj oluşturuldu. Engelsiz Plaj projesi ile il genelinde yaşayan ya da tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmeleri sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan engelli vatandaşları evinden alıp denize götürdükten sonra evine geri getiriyor. Muğla’nın Ortaca ilçesinde marangoz ustası olarak görev yapan ve geçirdiği iş kazası sonrası yaşamını tekerlekli sandalyeye mahkum olarak sürdüren 57 yaşındaki Salim Aydoğan, uzun bir aradan sonra ilk kez denize girdi. Yaklaşık 5 yıldır bedensel engelli olarak evinde tek başına yaşamını sürdüren Aydoğan, Büyükşehir Belediyesi’nin 'Kısa Mola' hizmetinde bulunan ekiplere denize girmek istediğini iletti. Ekipler kısa bir süre içerisinde engelli vatandaşın isteğini yerine getirerek Ortaca ilçesinde bulunan evinden engelli nakil aracıyla aldıktan sonra Dalaman ilçesinde bulunan Sarsala Koy'na götürdü. Burada bir personel eşliğinde engelli plaj platformundan denize giren Aydoğan, yaklaşık 1 saat boyunca denizde yüzdü.

Yaz tatilinde ilk kez denize girdiğini söyleyen Salim Aydoğan, “Yaklaşık 5 yıl önce geçirdiğim iş kazası sonrasında yüzde 96 oranın da bedensel engelli olarak yaşamıma devam ediyorum. Bu süre zarfında çevremdeki insanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden bahsettiler. Büyükşehir’e başvurdum ve birçok hizmetinden faydalanmaya başladım. Bunlardan biride kısa mola hizmeti. Ben ve benim gibi engelli vatandaşların yardımına koşuyorlar. Yaz sezonu başladığından bu yana denize gidememiştim. Büyükşehir ekiplerine talepte bulundum ve kısa sürede talebimi yerine getirerek beni evden alıp denize getirdiler. Buradan da evime geri götürecekler. Bu hizmet sayesinde yazın ilk kez deniz girme fırsatı bulabildim. Rahatsız olduğumuz zaman evimizde alıyorlar hastaneye götürüyorlar. Zor durumda kalırsak kısa sürede yanımıza gelerek yardımcı oluyorlar. 'Denize gitmek istiyorum' diyorum denize götürüyorlar. Başka bir yere gitmek istiyorum dediğimde en kısa sürede hasta durumuna bağlı olarak beni istediğim yere götürüyorlar. Ortopedi doktoru Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürüne bu önemli ve değerli hizmeti için çok teşekkür ederim” dedi.

Bedensel Engelli Yüzme Şampiyonu, denizle buluştu
Muğla’da bir çok yüzme yarışlarında dereceye girerek madalya alan 22 yaşındaki bedensel engelli Mustafa Gürbüz ise, bir yıl aradan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile denize girdi. Ula’daki evinden alınarak Akyaka plajına götürülen Gürbüz, “Yaklaşık bir yıldır denize girmiyorum. Genelde havuza gidiyorum ancak orada da havuza girip çıkmak beni çok zorluyordu. Daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesine denize gitmek istediğimi söyledim. Onlarda beni buraya getirdi. Burada tekerlekli şezlong ile denize soktular. Yanımda bir personel sürekli benimle birlikte yüzdü ve benle ilgilendi. Bu hizmet sayesinde denize olan engelim kalktı. Beni evimden alıp buraya getirip daha sonra tekrar geri evime bırakıyorlar. Bununla yetinmeyip bir personel bana gün boyu eşlik ediyor” ifadelerini kullandı.

“Engelli vatandaşlarımızı halkın içinde olmasını sağlıyoruz”
Engelli vatandaşların Muğla’nın cennet denizlerinden faydalanmaları için 'Engelsiz Plajlar' projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla, bir dünya cenneti. 1480 kilometre sahili olan bir kent. Bütün Türkiye’nin ve Dünya’nın geldiği yerde engelli vatandaşlarımızın bu denizlerden faydalanamadığını tespit ettik. Bu yüzden ne yaparız derken “Engelsiz Plajlar” oluşturmaya başladık. İlk engelsiz plajımızı 2016 yılında Akyaka’da hayata geçirdik. Şuanda 7 ilçemizde 15 engelsiz plajımız var. Bu platformlar kıyıda köşede değil plajın en orta yerinde giyinme kabinleri, özel araçları, rampaları ile engelli vatandaşlarımızı diğer vatandaşlar gibi halkın içinde olmasını sağlıyoruz. Kendisini diğer vatandaşlarla eşit ve o cennet denizlerimizden faydalanma imkanı buluyor. Onların yüzünde oluşturduğumuz gülümseme bizim için dünya ya bedel. Bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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