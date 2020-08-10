Rus turistler Muğla’ya gelmeye başladı İlk kafile geldi, yıl sonuna kadar 100 bin kişi bekleniyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların yeniden başlaması ile Ruslar yeniden Marmaris’e gelmeye başaldı. Marmaris Belediyesi’nin uzun yıllardır devam eden diyalogları ve girişimleri sonucu yıl sonuna kadar Muğla ve Marmaris’e 100 bin turist beklendiği belirtildi.

Marmaris'in kardeş şehri Dzherjinski'yle başlayan sıcak diyalog sayesinde Ruslar Marmaris hayranı oldu. 1997 yılında imzalanan protokol ile kardeş şehir olan iki şehir arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişti ve Marmaris Rusların en çok gitmek istedikleri tatil beldeleri arasında yerini aldı.

Kovid19 nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşların yeniden başlaması ile Marmaris’e gelen Rus turistler, Türkiyenin Kovid19 ile mücadele sürecini çok iyi yönettiğini belirterek Türkiyeyi güvenli bulduklarını söylediler.

Yetkililer korona virüs nedeniyle sezonun geç başlamasından dolayı bu yıl sezonun Kasım ayına hatta yıl sonuna kadar devam etmesinin öngörüldüğünü, özellikle Marmaris’e yoğun bir Rus kafilesi beklendiğini ifade ettiler.

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