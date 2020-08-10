Muğla’nın Marmaris ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan turistik Bayır Mahallesi'nin simgesi asırlık çınar ağacı ilgi odağı olmaya devam ediyor.

1995 yılında Anıt Ağaç olarak tescil edilen tarihi çınar ağacının birkaç yıl önce aşırı rüzgardan dalları zarar görmüştü.

Marmaris’e 30 kilometre mesafedeki Bayır köyünde bulunan ve Anıtlar Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescillenen 2 bin yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacı yıllara meydan okuyor. Köylülerin gözü gibi baktığı ağaç yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Etrafında kurulan çay bahçelerinde ise köylü kadınların yaptıkları gözlemeler ve dağlardan topladıkları kekik, adaçayı gibi ürünler satılıyor.

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