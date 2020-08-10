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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seydikemer’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Seydikemer’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza; FethiyeAntalya kara yolu Yayla Ceylan mevkisinde meydana geldi. Mehmet M. yönetimindeki 07 VGP 27 plakalı otomobil ile Özden G. idaresindeki 34 CCK 517 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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