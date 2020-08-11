Datça Mesudiye’nin su sorunu çözülüyor

Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde yaşanan su sorununu çözüme kavuşturmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ilçede 3 sondaj yeri belirledi. Mesudiye Mahallesinde yapılan sondaj kuyusundan 6 lt/sn su elde edildi.

İlçede 3 sondaj yeri belirlendi

Muğla’nın gözde tatil merkezlerinden birisi olan Datça’da yaz nüfusunun artmasıyla birlikte su sıkıntıları yaşanmaya başladı. Datça’nın Mesudiye Mahallesinde yaşanan su sıkıntısı çözüme kavuşturmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Betçe Yarımadası olarak adlandırılan bölgenin kısa vadede su temini sorunun çözümü için yapılan jeolojik/jeofizik çalışmaların akabinde 3 sondaj yeri belirlendi.

İlk sondaj kuyusu açıldı

İlçede yapılan jeolojik/jeofizik çalışmaların ardından 3 sondaj yerinden birisi olan Mesudiye mahallesinde bir sondaj kuyusu açıldı. Açılan kuyuda 6 lt/sn su elde edildi. Yazıköy de hali hazırda sondaj çalışmasına başlandı. Akabinde yine Mesudiye mahallesinde açılacak olan toplam 3 sondaj kuyusu ile yarımadanın kısa vade su temini sorunu çözümlenmesi hedeflenmekte. Ayrıca yine aynı bölgenin orta ve uzun vade su temini sorununun çözümüne yönelik çalışmalar da devam edilecek.

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