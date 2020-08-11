Fethiye’de maske ve sosyal mesafe denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de maske ve sosyal mesafe denetimi

İHA

Kovid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 il'e gönderdiği genelge doğrultusunda Muğla'nın Fethiye ilçesinde maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

Fethiye’de maske ve sosyal mesafe denetimi

Kovid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 il'e gönderdiği genelge doğrultusunda Muğla’nın Fethiye ilçesinde maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.
Kontrollere İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doyuk ve Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya katıldı.
Denetlemede ilk olarak Salı Pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına sosyal mesafe ve maske hususunda uyarılarda bulunuldu.
Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhuriyet Mahallesi 95 sokaktaki iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Gün boyu devam eden denetlemelerde turizm tesisleri de denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelge kapsamında son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizildi ve ülke genelinde en kapsamlı Kovid19 tedbirleri denetiminin ikinci kez yapıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla tüm ülkede aynı anda ikinci kez uygulama yapıldığını vurgulayan Kaymakam Eyüp Fırat “ Sabah saatlerinde bölgenin en büyük pazarında ilk denetimi yaptık. Şehir merkezinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde denetimleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
Büyükşehir zabıtasından fahiş fiyat denetimi Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Covid-19 salgınıyla birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtasından fahiş fiyat denetimi Muğla ...
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
Başkan Atıcı, yanan alanları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Atıcı, yanan alanları inceledi
MİDOKS genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER MİDOKS genel kurulu yapıldı
Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 1'i ağır 3 yaralı
Datça Mesudiye’nin su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Datça Mesudiye’nin su sorunu çözülüyor
Mahalle sakinleri yere düşen leylek yavrusu için 112'den yardım istedi Dalaman ilçesinde ilk uçuşu için yuvadan ayrılan yavru leylek başarısız olunca Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve AYDEM görevlileri tarafından tekrar yuvasına bırakıldı
YEREL HABERLER Mahalle sakinleri yere düşen leylek yavrusu için ...
YKS Muğla il birincisi Marmaris’ten çıktı
YEREL HABERLER YKS Muğla il birincisi Marmaris’ten çıktı
Marmaris’in göbeğinde ticari taksi cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Marmaris’in göbeğinde ticari taksi cayır cayır yandı
Seydikemer’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Seydikemer’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Muğla’daki minibüs kazasında ölü sayısı ikiye çıktı
YEREL HABERLER Muğla’daki minibüs kazasında ölü sayısı ikiye çıktı
İşçilerin taşındığı servis midibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
YEREL HABERLER İşçilerin taşındığı servis midibüsü şarampole ...
Muğla’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
YEREL HABERLER Muğla’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 ...
Asırlık çınar ağacı
YEREL HABERLER Asırlık çınar ağacı
Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi
YEREL HABERLER Yatağan’da asker eğlenceleri iptal edildi
Rus turistler Muğla’ya gelmeye başladı İlk kafile geldi, yıl sonuna kadar 100 bin kişi bekleniyor
YEREL HABERLER Rus turistler Muğla’ya gelmeye başladı İlk kafile ...
İlk Rus kafilesi Bodrum'a geldi
YEREL HABERLER İlk Rus kafilesi Bodrum'a geldi
Muğla’da orman yangını
YEREL HABERLER Muğla’da orman yangını
Milas'ta vatandaşların tapu sevinci
YEREL HABERLER Milas'ta vatandaşların tapu sevinci
Milas'ta tatil kitapları teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Milas'ta tatil kitapları teslim edilmeye başlandı
Engelsiz plajlar ile engeller kalkıyor
YEREL HABERLER Engelsiz plajlar ile engeller kalkıyor
Ula’da sıcak asfalt kaplaması çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ula’da sıcak asfalt kaplaması çalışmaları başladı
Menteşe Belediyesi’nden online diksiyon eğitimi
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden online diksiyon eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X