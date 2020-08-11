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Büyükşehir zabıtasından fahiş fiyat denetimi Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Covid-19 salgınıyla birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Covid19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahasındaki marketlerde denetim yaptı.

Büyükşehir zabıtasından fahiş fiyat denetimi Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Covid-19 salgınıyla birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Covid19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahasındaki marketlerde denetim yaptı.
Zabıta ekipleri marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaptı. Özellikle temizlik malzemeleri, kolonya, maske gibi ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor.
Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor. Ayrıca Zabıta ekipleri tarafından daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere yasal işlem başlatılmak üzere evrakları Ticaret İl Müdürlüğü’ne sevk ediliyor. Zabıta ekipleri denetimler sırasında sık sık vatandaşlar ve işletme yetkililerine Covid19 tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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