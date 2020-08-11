Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

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Bodrum’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle bir tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda Turgutreis Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgiler edinilmesi üzerine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildi. Narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette paketlenmiş 15 parça halinde esrar maddesi, 2 parça metamfetamin, 40 adet extasy hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda F.G. ve M.T. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

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