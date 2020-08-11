Üvey kızına şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı

– Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir şahıs, üvey kızına 7 yıldır cinsel istismar ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine 10 Ağustos’ta Marmaris Beldibi Mahallesi Kenan Evren Caddesi üzerinde aile içi şiddet ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polise Mehmet A.’nın üvey kızı, şahsın 10 yıldır annesi ile evli olduğunu, devamlı olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını ve bunun yanında 7 yıldır da cinsel istismara uğradığını ileri sürdü.

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen arama talimatı sonrası evde arama yapılırken, evde bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheli Mehmet A. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mehmet A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.