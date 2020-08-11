Yorgun pelikan korumaya alındı Milas’ın Bafa Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bulunan pelikan yetkililerce koruma altına alındı

Bafa Mahallesi’nde Bafa Gölü kenarında bulunan bir işletmenin yakınlarında bitkin vaziyette bir pelikan bulundu. Aşırı sıcak ve yorgunluktan bitkin düştüğü tahmin edilen pelikan koruma ve istirahate alındı.

Pelikanı gören vatandaşlar durumu ilk olarak jandarma ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri pelikana balık vererek beslemeye çalıştılar. Daha sonra olay yerine gelen Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ilk muayenede pelikanın genel durumunun iyi olduğunu tespit etti. Detaylı kontrol için Şube Müdürlüğü’ne götürülen pelikanın açlıktan güçsüz kaldığı, jandarma ekiplerinin balık ikramı ve şubede yapılan ikramların ardından kendine geldiği öğrenildi.

Pelikanın durumunun tamamen düzeldikten sonra Güllük Deltası veya Tuzla Sulak Alanı arasında bir yere bırakılacağı öğrenildi.

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