LPG yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LPG yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

İHA

LPG yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı

Bodrum’da seyir halindeyken LPG yüklü tankere arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada olası bir facia ucuz atlatıldı.
Milas istikametinden Bodrum istikametine seyir halinde olan otomobil, Torba Kavşağı’nı geçtikten yaklaşık 100 metre sonra önünde seyir halinde olan LPG yüklü tankere çarptı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atıp ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi o esnada bölgeden geçen Bodrum Belediyesi Acil Sağlık Hizmetleri biriminde görevli personel yaptı. Kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nureddin Erdoğan, Ahmet Gökmen ve Erdoğan Kökten adlı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle trafik akışının durduğu karayolu Trafik ekiplerinin incelemeleri ve kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Otomobilin çarptığı tankerin şoförü Seyfi Ös, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ben sağ şeritten geliyordum. Şeritten aşağı yukarı 6070 santimetre içerideyim. Aracı mı görmedi bilmiyorum. Kontrolü kaybetti ve tankerin sağ tarafına vurdu ve takla ata ata gitti. Ben zaten yolun kenarında ağır ağır rampa çıkıyorum. Geldi sağdan çarptı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme itti
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme itti
Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam ...
Bağımlılık ve Uyuşturucu İle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bağımlılık ve Uyuşturucu İle Mücadele toplantısı ...
Milas'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Milas'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Avcılarda başkan değişmedi Özkan yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Avcılarda başkan değişmedi Özkan yeniden başkan ...
Milyon dolarlık megalüks yat Marmaris Limanı'na demir attı Megalüks yat, 1,5 milyon lira akaryakıt, yiyecek ve içecek ikmali yaptı
YEREL HABERLER Milyon dolarlık megalüks yat Marmaris Limanı'na demir ...
Yorgun pelikan korumaya alındı Milas’ın Bafa Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bulunan pelikan yetkililerce koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yorgun pelikan korumaya alındı Milas’ın Bafa ...
Taksici, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER Taksici, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismardan ...
Üvey kızına şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER Üvey kızına şiddet ve cinsel istismardan tutuklandı
Başkan Oktay; "Tedbirler tehlikeyi azaltır"
YEREL HABERLER Başkan Oktay; "Tedbirler tehlikeyi azaltır"
Ünlü müzisyen Bodrum'da vefat etti
YEREL HABERLER Ünlü müzisyen Bodrum'da vefat etti
Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Rus milyarderin lüks yatı, Marmaris'e 1,5 milyon lira kazandırdı
YEREL HABERLER Rus milyarderin lüks yatı, Marmaris'e 1,5 milyon lira ...
Bodrum’da sörfçünün zor anları Dakikalarca yardım bekledi
YEREL HABERLER Bodrum’da sörfçünün zor anları Dakikalarca yardım ...
Gine domuzuyla yavru köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Gine domuzuyla yavru köpeğin dostluğu görenleri ...
Zeytin ağacında asılı bulundu
YEREL HABERLER Zeytin ağacında asılı bulundu
Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı
Büyükşehir zabıtasından fahiş fiyat denetimi Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Covid-19 salgınıyla birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtasından fahiş fiyat denetimi Muğla ...
Fethiye’de maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Fethiye’de maske ve sosyal mesafe denetimi
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
Başkan Atıcı, yanan alanları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Atıcı, yanan alanları inceledi
MİDOKS genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER MİDOKS genel kurulu yapıldı
Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 1'i ağır 3 yaralı
Datça Mesudiye’nin su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Datça Mesudiye’nin su sorunu çözülüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X