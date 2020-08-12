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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin okyanus aşabilen lüks yolcu gemisi Marmaris’te demir attı

İHA

Türk bir tur firmasının "Blue Saphire" isimli lüks yolcu gemisi 12 günlük deniz yolculuğunu tamamlayarak satın alındığı İngiltere'den Marmaris'e getirildi. Yaklaşık 1 haftadır Marmaris Deniz Hudut Kapısına bağlı Gümrüklü Limanda bulunan lüks yolcu gemisi Türkiye'ye ait tek okyanusu aşabilen lüks gemi olarak biliniyor.

Türkiye’nin okyanus aşabilen lüks yolcu gemisi Marmaris’te demir attı

Türk bir tur firmasının "Blue Saphire" isimli lüks yolcu gemisi 12 günlük deniz yolculuğunu tamamlayarak satın alındığı İngiltere’den Marmaris’e getirildi. Yaklaşık 1 haftadır Marmaris Deniz Hudut Kapısına bağlı Gümrüklü Limanda bulunan lüks yolcu gemisi Türkiye’ye ait tek okyanusu aşabilen lüks gemi olarak biliniyor.
200 metre boyunda, 28,5 metre eninde ve 12 katlı olan 900 yolcu kapasiteli gemide 374 adet lüks kabin bulunmakta. Dev seyahat gemisinin 12 adet güvertesi 4 adet restoranı, 2 adet açık ve kapalı yüzme havuzu, oyun salonları, eğlence merkezleri bulunmakta. 400 personelin görev aldığı geminin kaptanı ise İngiliz.
1981 yılında Almanya'nın Bremen Vulkan tersanesinde yapılan gemi geçtiğimiz yıl İngiltere’de faaliyet gösteren bir tur acentesinden alındı. Temmuz ayında Türkiye’ye yola çıkan lüks kruvaziyer yolcu gemisi 12 günde yolculuğunu tamamlayarak 5 Ağustos tarihinde Marmaris Limanı'na geldi.
Geldiği günden bu yana hummalı bir şekilde geminin bakımları, içinde bulunan personel ve teknik ekip tarafından yapılmakta. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında gemi personelinin limana inmesi ya da Covid19 testi yaptırmadan gemiye binilmesi yasak.
İlk defa bir Türk şirketine ait transatlantik sefer yapabilen lüks kruvaziyer yolcu gemisi pandemi sebebiyle henüz yolculuğa çıkamasa da bakımları ve yenilenmesi yapılmaya devam ediyor. Pandemi sebebiyle yapılamayan kruvaziyer yolcu taşımacılığının tekrar başlaması ile birlikte Türk ve uluslararası yolcuları ile beraber yılın 11 ayı seferler yapmaya başlayacak.
Kruvaziyer geminin sahibi olduğu firmanın operasyon sorumlusu Kunter Kurtoğlu, "Blue Saphir" gemisinin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu, geçtiğimiz yıl İngiltere'den alındığını ancak Temmuz ayında teslim aldıklarını belirtti. Kurtoğlu, "Gemimizi İngiltere’den aldık, çok lüks transatlantik bir gemi. Pandemi sürecinde ufak tefek bakımlarının yapılması ve personel değişikliği için burada tutuyoruz, uluslararası Cruiese Limanları için turist serbestliği geldiği zaman gemimiz sefere çıkıp yabancı ve Türk yolcularımıza sefer vermeye başlayacak. En yakın tarih 2021 Mart ya da Nisan ayı gibi görünüyor şu anda ki gelişmelere göre" dedi.
Kurtoğlu ayrıca, Türkiye’nin ilk okyanus aşabilen yolcu gemisinin kendi bünyelerinde bulunmasından gurur duyduklarını söyledi.

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