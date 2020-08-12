Bodrum’da aşka geldiler

Çeşme tatili sonrası soluğu Bodrum’da alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin objektiflere takıldı.
Önceki akşam Türkbükü'nü gezerken görüntülenen aşıklar, evlilik sorularına gülerek karşılık verdi. Güzel oyuncunun ise biraz kilo aldığı görüldü.
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