Caretta yuvalama alanları genişliyor Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının Kuşadası Doğanbey ve İzmir Urla’da bu yıl ilk defa yuva yapması DEKAMER yönetimini de harekete geçirdi

Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının Türkiye’de en yoğun yumurta bırakma alanı olarak Muğla ve Antalya ön plana çıkarken, bu yıl Kuşadası Doğanbey ve İzmir Urla’da da yeni yuvaların ortaya çıkması araştırma konusu oldu.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Kuşadası Doğanbey ve İzmir Urla’da yeni yuvaların ortaya çıkması üzerine deniz kaplumbağası yuvalarının yeni kumsal arayışındaki öncü kaplumbağalar mı yoksa diğer kumsallardan gelen dişiler mi olduğu konusunda çalışmalar yaptıklarını açıkladı.



Yeni yumurta bırakma alanları araştırılıyor

Geçtiğimiz yıllarda resmi yuvalama kumsalları dışında hiçbir sahile yumurta bırakmayan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağaları geçen yıl ilk defa İzmir Çeşme’de dağınık yuva tespit edilmişti. Bu yıl da Aydın Kuşadası, Doğanbey ve İzmir Urla’da yeni yuvaların tespit edilmesi sonrası DEKAMER tarafından bu alanlara yumurta bırakan dişi caretta deniz kaplumbağaları üzerinde araştırma yapılmaya başlandı.



“Tecrübesiz annelerin karnında unuttuğu yumurtalar olabilir”

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yeni alanlarda araştırma çalışmasına başladıklarını söyledi. Kaska, “Kuşadası, Doğanbey ve İzmir Urla’da bu yıl ilk defa yuva tespit ettik. Geçen yıl da İzmir Çeşme’de dağınık yuva vardı. Bunların yeni kumsal arayışındaki öncü kaplumbağalar mı, yoksa diğer kumsallardan gelen dişiler mi olduğu konusunda araştırma yapıyoruz. Bu yeni alanlara yumurta bırakan kaplumbağaların tecrübesiz annelerinin karnında unuttuğu yumurtaları en yakın kumsala bıraktıkları yavrular da olabilir. Çünkü dişi yavru hangi sahilde yumurtadan çıktı ise, yine o sahile yıllar sonra yumurta bırakmaya gelir. Bu yuvalar dağınık yuva dediğimiz 35 yuva” dedi.



“Küresel ısınma da etkili olabilir”

Caretta Carette Deniz Kaplumbağalarının yeni yumurta bırakma alanlarının ortaya çıkmasında küresel ısınmanın da etkisi olabileceğini belirten küresel DEKAMER Müdürü Kaska, “Küresel ısınma nedeniyle birçok istilacı tür Ege ve Akdeniz’e geliyor. Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının da küresel ısınmanın etkisi ile yeni yuvalanma alanlarını tercih ettiğini tahmin ediyoruz. Çünkü bu canlılar hangi sahilde yuvadan çıktıysa, 3040 yıl sonra yuvadan çıktıkları sahile yumurta bırakır” dedi.



“Bölge halkı duyarlı”

Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının yeni yumurta bırakma alanlarının ortaya çıkması ile o bölgedeki vatandaşlar için de bu canlılara karşı bir farkındalık oluştuğunu belirten Kaska, “Her ne kadar dağınık yuva olsa da bölge halkının bu konudaki duyarlılığı da çok önemli. Bu yerlerin farkındalık açısından dikkat edilmesi gerekir” dedi.

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