Vali Orhan Tavlı’dan Başkan Gürün’e ziyaret Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Orhan Tavlı’dan Başkan Gürün’e ziyaret Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

İHA

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çanakkale Valiliği'nden Muğla Valiliği görevine getirilen Orhan Tavlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı’dan Başkan Gürün’e ziyaret Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çanakkale Valiliği’nden Muğla Valiliği görevine getirilen Orhan Tavlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın ziyaretinde kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu ve ortak amaçlarının Muğla olduğunu söyledi.
Türkiye’nin eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleri ile en güzide şehirlerinden birinde yaşadıklarının altını çizen Başkan Gürün Muğla’yı koruyan ve bu şehre değer katan hizmetleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi ve Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarette ayrıca Muğla Valisi Orhan Tavlı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nın tarihi yapısı, tavan işlemeleri hakkında Başkan Gürün’den bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris zabıtasından tatilcilere İngilizce korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Marmaris zabıtasından tatilcilere İngilizce korona ...
Satın alma, sahiplen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak hayvanlarına yönelik ‘Satın alma, sahiplen!’ çağrısıyla 2014 yılından bu yana 2 Bin 48 can dost sıcak yuvalarına kavuştu.
YEREL HABERLER Satın alma, sahiplen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ...
Caretta yuvalama alanları genişliyor Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının Kuşadası Doğanbey ve İzmir Urla’da bu yıl ilk defa yuva yapması DEKAMER yönetimini de harekete geçirdi
YEREL HABERLER Caretta yuvalama alanları genişliyor Caretta Caretta ...
Başkan Gürün Ula’daki yatırımları inceledi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ula ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Ula’daki yatırımları inceledi Muğla ...
Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum’da aşka geldiler
YEREL HABERLER Bodrum’da aşka geldiler
Kayak pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
YEREL HABERLER Kayak pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
23 sığınmacı kurtarıldı
YEREL HABERLER 23 sığınmacı kurtarıldı
Alev savaşçılarının can kurtarma operasyonu Yangın ve kaza gibi olaylara müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 8 metrelik kuyuya düşen keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
YEREL HABERLER Alev savaşçılarının can kurtarma operasyonu Yangın ve ...
Muğla’da ‘Yıldırım’ yangınları başladı Muğla’da yıldırım düşmesi sonrası 12 yangın çıkarken, yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
YEREL HABERLER Muğla’da ‘Yıldırım’ yangınları başladı Muğla’da ...
Bodrum’da kadınlar birbirine girdi
YEREL HABERLER Bodrum’da kadınlar birbirine girdi
Yavru kedi için seferber oldular
YEREL HABERLER Yavru kedi için seferber oldular
Ukraynalı model Çeşme’de darp edildikten sonra Bodrum’da ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ukraynalı model Çeşme’de darp edildikten sonra ...
Yaşlılar ve engelliler için hobi bahçesi Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar ve engellilerin şehir gürültüsünden ve hareketliliğinden uzak, toprakla ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri hobi bahçesi oluşturuyor.
YEREL HABERLER Yaşlılar ve engelliler için hobi bahçesi Muğla ...
Milas'ta Robotik İlham Projesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Milas'ta Robotik İlham Projesi gerçekleştirildi
Başkanlardan esnaf maske-mesafe uyarısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe’de esnafları ziyaret ederken, maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundular.
YEREL HABERLER Başkanlardan esnaf maske-mesafe uyarısı Muğla ...
Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının ...
Türkiye’nin okyanus aşabilen lüks yolcu gemisi Marmaris’te demir attı
YEREL HABERLER Türkiye’nin okyanus aşabilen lüks yolcu gemisi ...
Milas'ta toplanmayan çöpler isyan ettirdi
YEREL HABERLER Milas'ta toplanmayan çöpler isyan ettirdi
Makilik alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Makilik alanda çıkan yangında alevlerin ortasında ...
LPG yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER LPG yüklü tankere arkadan çarptı: 3 yaralı
Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme itti
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme itti
Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam ...
Bağımlılık ve Uyuşturucu İle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bağımlılık ve Uyuşturucu İle Mücadele toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X