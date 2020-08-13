Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını

MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 200 metre mesafedeki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi´nde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.
Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ile yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yapılan çalışmalarla alevlerin evlere yaklaşması engellenirken, söndürme çalışmaları ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas MİLAS (Muğla), (DHA)
2020-08-13 15:58:03
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