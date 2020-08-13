Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızılcayıkık Mahallesi'ndeki dağlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yerleşim yerine ulaşmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, büyük bölümü zeytin ağaçları, kalan kısmı ise çam ağaçları ile kaplı yaklaşık 5 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas

2020-08-13 16:06:47



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